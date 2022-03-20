Верещук: Окупанти готуються захопити гуманітарну колону на Харківщині

Віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук заявляє про можливу підготовку військових РФ до захоплення гуманітарної колони на Харківщині.

Джерело: Верещук у Telegram

Дослівно: "За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху".

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Деталі: Верещук попросила відповідальних осіб вжити заходів безпеки.

Вона також вимагає від російської сторони припинити провокації та порушення міжнародного гуманітарного права.

Що передувало: На 20 березня було погоджено 7 гуманітарних коридорів у Донецькій, Київській та Харківській областях.