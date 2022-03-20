Верещук: Окупанти готуються захопити гуманітарну колону на Харківщині
Неділя, 20 березня 2022, 16:06
Віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук заявляє про можливу підготовку військових РФ до захоплення гуманітарної колони на Харківщині.
Джерело: Верещук у Telegram
Дослівно: "За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху".
Деталі: Верещук попросила відповідальних осіб вжити заходів безпеки.
Вона також вимагає від російської сторони припинити провокації та порушення міжнародного гуманітарного права.
Що передувало: На 20 березня було погоджено 7 гуманітарних коридорів у Донецькій, Київській та Харківській областях.