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Верещук: Оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну в Харьковской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 15:06
Верещук: Оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну в Харьковской области
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук заявляет о возможной подготовке военных РФ к захвату гуманитарной колонны в Харьковской области.

Источник: Верещук в Telegram

Дословно: "По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути".

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Детали: Верещук попросила ответственных лиц принять меры безопасности.

Она также требует от российской стороны прекратить провокации и нарушения международного гуманитарного права.

Что предшествовало: На 20 марта было согласовано 7 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

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Темы: ВерещукХарьковская областьэвакуация
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