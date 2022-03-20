Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук: Оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну в Харьковской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 16:06
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук заявляет о возможной подготовке военных РФ к захвату гуманитарной колонны в Харьковской области.

Источник: Верещук в Telegram

Дословно: "По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути".

Детали: Верещук попросила ответственных лиц принять меры безопасности.

Она также требует от российской стороны прекратить провокации и нарушения международного гуманитарного права.

Что предшествовало: На 20 марта было согласовано 7 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Темы: ВерещукХарьковская областьэвакуация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины

фотоMaxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада

Весна придет, леса зазеленеют и для агрессора начнется настоящий ад – Буданов

Украинские защитники в Мариуполе ликвидировали полковника Черноморского флота

Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины

Все новости...
Верещук
Гумкоридоры: вывезли 4,5 тысячи человек, в Запорожской области оккупанты блокировали колонну
РФ заявила об обмене пленными. Украина опровергает
Требуем от МККК и ООН помочь освободить захваченных РФ водителей и спасателей – Верещук
Последние новости
21:58
Страны ЕС договорились о совместных закупках газа
21:55
Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?
21:46
Франция готовит "гуманитарную операцию" для эвакуации Мариуполя c Турцией и Грецией
21:35
CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину
21:30
Украина, Польша и Литва создали общую рабочую группу по военным преступлениям РФ
21:29
видеоМариуполь: оккупанты разрушили Детский реабилитационный центр
21:26
"Хезболла" отправит в Украину 800 боевиков – 200 прибудут до конца марта
21:20
Жертв от ракетного удара в Виннице нет – мэр
21:17
За время войны оккупанты разрушили более полусотни украинских храмов
21:13
Данилов: В России ищут виновных в провале взятия Киева, ложь начинает исчезать
Все новости...