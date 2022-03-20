ЗСУ збили російську ракету над Вінничиною - голова ОВА

Над Вінниччиною військові Збройних сил України збили російську ракету.

Джерело: начальник Вінницької обласноії військової адміністрації Сергій Борзов

Пряма мова: "25-й день війни. На Вінниччині спокійно. Активних бойових дій не ведеться.

Реклама:

Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінниччиною. Щойно збита російська ракета.

Слава ЗСУ, слава Україні!".

Деталі: Також очільник ОВА оприлюднив фото – що залишилось від ворожої ракети.