ЗСУ збили російську ракету над Вінничиною - голова ОВА
Неділя, 20 березня 2022, 15:59
Над Вінниччиною військові Збройних сил України збили російську ракету.
Джерело: начальник Вінницької обласноії військової адміністрації Сергій Борзов
Пряма мова: "25-й день війни. На Вінниччині спокійно. Активних бойових дій не ведеться.
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Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінниччиною. Щойно збита російська ракета.
Слава ЗСУ, слава Україні!".
Деталі: Також очільник ОВА оприлюднив фото – що залишилось від ворожої ракети.
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