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ВСУ сбили российскую ракету над Винничиной – глава ОВ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 15:59

Над Виннитчиной военные Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету.

Источник: начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов

Прямая речь: "25-й день войны. В Винницкой области спокойно. Активные боевые действия не ведутся.

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Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Виннитчиной. Только что сбита российская ракета.

Слава ВСУ, слава Украине!".

Детали: Также глава ОВА обнародовал фото – что осталосяь от вражеской ракеты.

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Темы: Винницкая областьвойна
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