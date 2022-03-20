ВСУ сбили российскую ракету над Винничиной – глава ОВ
Воскресенье, 20 марта 2022, 15:59
Над Виннитчиной военные Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету.
Источник: начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов
Прямая речь: "25-й день войны. В Винницкой области спокойно. Активные боевые действия не ведутся.
Реклама:
Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Виннитчиной. Только что сбита российская ракета.
Слава ВСУ, слава Украине!".
Детали: Также глава ОВА обнародовал фото – что осталосяь от вражеской ракеты.
ВИДЕО ДНЯ