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В Україні впорядковують роботу блокпостів - їх стане менше

Світлана КізіловаНеділя, 20 березня 2022, 16:42

У Міністерстві внутрішніх справ України очікують, що днями на території України діятимуть від 800 до 900 блокпостів.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, якого цитує Укрінформ

Деталі: Денисенко назвав ці цифри як орієнтовні відповідаючи на питання щодо оптимізації блокпостів.

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Також він нагадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну це була майже нерегульований процес - у кожному населеному пункті Тероборона взялася будувати свої блокпости.

Денисенко уточнив, що потім місцева влада, поліція, Нацгвардія і Тероборона спільно почали оптимізацію всіх цих блокпостів, одночасно закипіла робота по налагодженню комунікації між бійцями на різних блокпостах.

Пряма мова: "На початок минулого тижня було скорочено їх кількість до приблизно 1500 по всій країні, зараз їхня оптимізація триває. У цілому, я думаю, ми дійдемо десь до цифри 800-900 у найближчі дні.

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Тобто, цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з одного боку, безпеку, з іншого боку – нормальну логістику по всій країні".

Чому це важливо: Українські бійці, що чергують на блокпостах по всій країні, контролюють пересування населення, водночас майже унеможливлюють проїзд російських диверсійних груп між населеними пунктами.

Теми: війна
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