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В Украине упорядочивают работу блокпостов - их станет меньше

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 марта 2022, 17:42

В Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что на днях на территории Украины будут действовать от 800 до 900 блокпостов.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, которого цитирует Укринформ

Детали: Денисенко назвал эти цифры как ориентировочные, отвечая на вопрос об оптимизации блокпостов.

Также он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину это был почти нерегулируемый процесс – в каждом населенном пункте Тероборона принялась строить свои блокпосты.

Денисенко уточнил, что затем местные власти, полиция, Нацгвардия и Тероборона совместно начали оптимизацию всех этих блокпостов, одновременно закипела работа по налаживанию коммуникации между бойцами на разных блокпостах.

Прямая речь: "На начало прошлой недели было сокращено их количество до примерно 1500 по всей стране, сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем до цифры около 800-900 в ближайшие дни.

То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой – нормальную логистику по всей стране".

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Почему это важно: Украинские бойцы, дежурящие на блокпостах по всей стране, контролируют передвижение населения, в то же время делают почти невозможным проезд российских диверсионных групп между населенными пунктами.

Темы: война
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