В Украине упорядочивают работу блокпостов - их станет меньше
В Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что на днях на территории Украины будут действовать от 800 до 900 блокпостов.
Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, которого цитирует Укринформ
Детали: Денисенко назвал эти цифры как ориентировочные, отвечая на вопрос об оптимизации блокпостов.
Также он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину это был почти нерегулируемый процесс – в каждом населенном пункте Тероборона принялась строить свои блокпосты.
Денисенко уточнил, что затем местные власти, полиция, Нацгвардия и Тероборона совместно начали оптимизацию всех этих блокпостов, одновременно закипела работа по налаживанию коммуникации между бойцами на разных блокпостах.
Прямая речь: "На начало прошлой недели было сокращено их количество до примерно 1500 по всей стране, сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем до цифры около 800-900 в ближайшие дни.
То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой – нормальную логистику по всей стране".
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Почему это важно: Украинские бойцы, дежурящие на блокпостах по всей стране, контролируют передвижение населения, в то же время делают почти невозможным проезд российских диверсионных групп между населенными пунктами.