Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине упорядочивают работу блокпостов - их станет меньше

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 марта 2022, 16:42

В Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что на днях на территории Украины будут действовать от 800 до 900 блокпостов.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, которого цитирует Укринформ

Детали: Денисенко назвал эти цифры как ориентировочные, отвечая на вопрос об оптимизации блокпостов.

Реклама:

Также он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину это был почти нерегулируемый процесс – в каждом населенном пункте Тероборона принялась строить свои блокпосты.

Денисенко уточнил, что затем местные власти, полиция, Нацгвардия и Тероборона совместно начали оптимизацию всех этих блокпостов, одновременно закипела работа по налаживанию коммуникации между бойцами на разных блокпостах.

Прямая речь: "На начало прошлой недели было сокращено их количество до примерно 1500 по всей стране, сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем до цифры около 800-900 в ближайшие дни.

ВИДЕО ДНЯ

То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой – нормальную логистику по всей стране".

Почему это важно: Украинские бойцы, дежурящие на блокпостах по всей стране, контролируют передвижение населения, в то же время делают почти невозможным проезд российских диверсионных групп между населенными пунктами.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: