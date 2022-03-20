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Ліквідовано заступника командувача чорноморського флоту РФ Палія

Світлана КізіловаНеділя, 20 березня 2022, 17:07
Ліквідовано заступника командувача чорноморського флоту РФ Палія
Андрій Палій, скрин

На території України було знищено заступника командувача Чорноморського флоту, російського окупанта – капітана першого рангу Андрія Палія.

Джерело: Медуза з посиланням на ватажків кримських окупантів Михайла Розвожаєва та Катерину Алтабаєву

Деталі: Зазначається, що Андрій Палій брав участь у спробі окупувати українське місто Маріуполь.

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Був вбитий, ймовірно, 19 березня.

З цього випливає, що російського капітана було ліквідовано під час боїв за Маріуполь. Водночас про те, хто саме знищив російського загарбника – українські захисники, або ж його російські "товариші" по службі – точних даних немає.

Андрій Палій
Андрій Палій
Фото з Вікіпедії

Нагадаємо: Солдати РФ масово відмовляють командуванню, коли їх примушують воювати на півдні України, за це російське командування погрожує застосовувати репресії.

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Теми: окупаціяМаріупольРосіявійна
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