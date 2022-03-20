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Ликвидирован заместитель командующего черноморским флотом РФ Палий

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 марта 2022, 17:07
Ликвидирован заместитель командующего черноморским флотом РФ Палий
Андрей Палий, скрин

На территории Украины был уничтожен заместитель командующего Черноморским флотом, российский оккупант – капитан первого ранга Андрей Палий.

Источник: Медуза со ссылкой на главарей крымских оккупантов Михаила Развожаева и Екатерину Алтабаеву

Детали: Отмечается, что Андрей Палий участвовал в попытке оккупировать украинский город Мариуполь.

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Был убит, вероятно, 19 марта.

Из этого следует, что российский капитан был ликвидирован во время боев за Мариуполь. О том, кто именно уничтожил российского захватчика – украинские защитники, или же его российские "товарищи" по службе – точных данных нет.

Андрей Палий
Андрей Палий
Фото из Википедии

Напомним: Солдаты РФ массово отказываются воевать на юге Украины, за это командование угрожает применить репрессии.

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Темы: оккупацияМариупольРосcиявойна
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