Ликвидирован заместитель командующего черноморским флотом РФ Палий

На территории Украины был уничтожен заместитель командующего Черноморским флотом, российский оккупант – капитан первого ранга Андрей Палий.

Источник: Медуза со ссылкой на главарей крымских оккупантов Михаила Развожаева и Екатерину Алтабаеву

Детали: Отмечается, что Андрей Палий участвовал в попытке оккупировать украинский город Мариуполь.

Был убит, вероятно, 19 марта.

Из этого следует, что российский капитан был ликвидирован во время боев за Мариуполь. О том, кто именно уничтожил российского захватчика – украинские защитники, или же его российские "товарищи" по службе – точных данных нет.

Андрей Палий Фото из Википедии

Напомним: Солдаты РФ массово отказываются воевать на юге Украины, за это командование угрожает применить репрессии.