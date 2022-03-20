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Жінка соратника Авакова вивезла в Угорщину валізи, набиті 30 млн доларів – джерела

Севгіль Мусаєва, Михайло ТкачНеділя, 20 березня 2022, 20:17
Ігор Котвіцький та Арсен Аваков, фото з Інстаграм

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після отримання інформації, що Анастасія Котвіцька могла без декларування, в обхід митних правил, вивезти в Угорщину повні валізи доларів та євро. Наразі слідчі розбираються із цією інформацією.

Джерело: кілька співрозмовників Української правди у різних держструктурах

Деталі: Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) – дружина колишнього нардепа від "Народного фронту" Ігоря Олександровича Котвіцького. Якого, у свою чергу, називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

Так, 14 березня на пункт "Вилок" Закарпатської митниці прибула автівка Opel Vivaro. За кермом, а також в якості одного з пасажирів були громадяни Угорщини. Іншими пасажирками виявилися Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер. При перетині українського кордону вказані особи ніяких коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели.

Проте за даними джерел УП, згодом виявилося, що Котвіцька на території митного посту, ймовірно "Тисабеч" (Угорщина), все ж задекларувала 28,8 млн доларів та 1,3 млн євро.

Дослівно джерело УП: "Вказана інформація перевіряється, оскільки офіційної відповіді на запит Закарпатської митниці та 27 прикордонного загону ДПСУ від суміжної сторони не надходило".

Деталі: Згідно даних, які є у розпорядженні Української правди, у ДБР вже перебуває кримінальне провадження №62022140050000058 від 20.03.2022.

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Зазначається, що працівники Державного бюро розслідувань отримали інформацію щодо можливого порушення норм чинного законодавства співробітниками Закарпатської митниці, що пов’язане із незаконним переміщенням через державний кордон України великих сум коштів.

Бізнесмен Сеяр Куршутов написав у Facebook, що Котвіцька була змушена задекларувати ці мільйони лише через те, що угорська митниця їх знайшла, водночас українські митники валіз, запакованих готівкою, "не помітили".

 
Валізи з мільйонами доларів на євро
Фото зі сторінки Сеяра Куршутова

Сам Ігор Котвіцький на своїй сторінці у соцмережі назвав цю інформацію фейком.

Анастасія Котвіцька
Анастасія Котвіцька

Теми: корупціяАваковмитниця
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