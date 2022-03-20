Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Севгиль Мусаева, Михаил ТкачВоскресенье, 20 марта 2022, 19:17
Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники
Игорь Котвицкий и Арсен Аваков, фото из Инстаграм

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство после получения данных, что Анастасия Котвицкая могла без декларирования, в обход таможенных правил, вывезти в Венгрию полные чемоданы долларов и евро. Следователи разбираются с этой информацией.

Источник: несколько собеседников Украинской правды в разных госструктурах

Детали: Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) – жена бывшего нардепа от "Народного фронта" Игоря Александровича Котвицкого. Которого, в свою очередь, называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Реклама:

Так, 14 марта на пункт "Вилок" Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro. За рулем, а также в качестве одного из пассажиров находились граждане Венгрии. Другими пассажирками оказались Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер. При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотра вещей не провели.

Однако по данным источников УП, впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста, веротяно, "Тисабеч" (Венгрия) все же задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро.

Дословно источник УП: "Указанная информация проверяется, поскольку официальный ответ на запрос Закарпатской таможни и 27 пограничного отряда ГПСУ от смежной стороны не поступал".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Согласно данным, имеющимся в распоряжении Украинской правды, в ГБР уже находится уголовное производство №62022140050000058 от 20.03.2022ю

Отмечается, что работники Государственного бюро расследований получили информацию о возможном нарушении закона сотрудниками Закарпатской таможни, что связано с незаконным перемещением через государственную границу значительных сумм денежных средств.

Бизнесмен Сеяр Куршутов написал в Facebook, что Котвицкая была вынуждена задекларировать эти миллионы только потому, что венгерская таможня их нашла, в то же время украинские таможенники чемоданы с деньгами "не заметили".

Чемоданы, запакованные миллионами долларов и евро
Чемоданы, запакованные миллионами долларов и евро
Фото со страницы Сеяра Куршутова

Сам Игорь Котвицкий на своей странице в соцсети назвал эту информацию фейком.

Темы: коррупцияАваковтаможня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
коррупция
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Transparency International считает приравнивание коррупции к госизмене "очень плохой идеей"
"Отмыли" почти 700 тысяч – полиция подозревает руководство ТЦК в Харьковской области
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: