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Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Севгиль Мусаева, Михаил ТкачВоскресенье, 20 марта 2022, 20:17
Игорь Котвицкий и Арсен Аваков, фото из Инстаграм

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство после получения данных, что Анастасия Котвицкая могла без декларирования, в обход таможенных правил, вывезти в Венгрию полные чемоданы долларов и евро. Следователи разбираются с этой информацией.

Источник: несколько собеседников Украинской правды в разных госструктурах

Детали: Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) – жена бывшего нардепа от "Народного фронта" Игоря Александровича Котвицкого. Которого, в свою очередь, называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Так, 14 марта на пункт "Вилок" Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro. За рулем, а также в качестве одного из пассажиров находились граждане Венгрии. Другими пассажирками оказались Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер. При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотра вещей не провели.

Однако по данным источников УП, впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста, веротяно, "Тисабеч" (Венгрия) все же задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро.

Дословно источник УП: "Указанная информация проверяется, поскольку официальный ответ на запрос Закарпатской таможни и 27 пограничного отряда ГПСУ от смежной стороны не поступал".

Детали: Согласно данным, имеющимся в распоряжении Украинской правды, в ГБР уже находится уголовное производство №62022140050000058 от 20.03.2022ю

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Отмечается, что работники Государственного бюро расследований получили информацию о возможном нарушении закона сотрудниками Закарпатской таможни, что связано с незаконным перемещением через государственную границу значительных сумм денежных средств.

Бизнесмен Сеяр Куршутов написал в Facebook, что Котвицкая была вынуждена задекларировать эти миллионы только потому, что венгерская таможня их нашла, в то же время украинские таможенники чемоданы с деньгами "не заметили".

Чемоданы, запакованные миллионами долларов и евро
Чемоданы, запакованные миллионами долларов и евро
Фото со страницы Сеяра Куршутова

Сам Игорь Котвицкий на своей странице в соцсети назвал эту информацию фейком.

Темы: коррупцияАваковтаможня
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