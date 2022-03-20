На Харківщині зник зв’язок із гуманітарною колоною: вона під контролем окупантів

На Харківщині окупанти, імовірно, затримали гуманітарну колону, яка прямувала до міста Вовчанськ.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у відеозверненні

Пряма мова: "Колона прямувала в напрямку міста Вовчанськ. Це теж для нас критичний напрямок. У складі колони були і "швидкі", і автобуси для можливої евакуації, і дві фури по 20 тон з гуманітарним вантажем.

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Щойно вони переїхали нашу окружну з боку Салтівки і прямували далі на тимчасово непідконтрольну ЗСУ територію, то зв’язок перервався, і ми декілька годин намагаємося з Офісом президента, з Іриною Верещук встановити їх місцезнаходження".

Деталі: Як додав Синєгубов, за даними GPS зрозуміло, що ця колона зараз перебуває під контролем окупаційних військ.

Також він повідомив, що інша гуманітарна колона, що прямувала до населеного пункту Мала Рогань, була зупинена українською владою через високу ймовірність обстрілу.

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"Коли ми відправляли евакуаційні колони до населеного пункту Мала Рогань, і в колонах була гуманітарна допомога, ліки, очолювали цю колону автомобілі "швидкої допомоги", на блокпостах перед в’їздом на фактично непідконтрольну ЗСУ територію нас попередили, що готується провокація і готується розстріл нашої гуманітарної колони. Звичайно, нами було прийнято рішення щодо розвантаження її в іншому місці", - сказав голова ОВА.

Синєгубов також повідомив, що в ніч на неділю ворожі війська намагалися активізуватися по напрямку Дергачів та Ізюму, але були вщент розбиті ЗСУ.

"Харків під повним контролем ЗСУ, вони міцно тримають свої позиції й не збираються ними поступатися. Ми готові до будь-яких сценаріїв!", - підкреслив він.

Що передувало: Раніше віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук заявила про можливу підготовку військових РФ до захоплення гуманітарної колони на Харківщині.