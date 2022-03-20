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На Харьковщине исчезла связь с гуманитарной колонной: она под контролем оккупантов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 20:26

В Харьковской области оккупанты, вероятно, задержали гуманитарную колонну, которая направлялась в город Волчанск.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в видеообращении

Прямая речь: "Колонна направлялась в направлении города Волчанск. Это тоже для нас критическое направление. В составе колонны были и "скорые", и автобусы для возможной эвакуации, и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом.

Как только они переехали нашу окружную со стороны Салтовки и направлялись дальше на временно неподконтрольную ВСУ территорию, связь прервалась, и мы несколько часов пытаемся с Офисом президента, с Ириной Верещук установить их местонахождение".

Детали: Как добавил Синегубов, по данным GPS понятно, что эта колонна сейчас находится под контролем оккупационных войск.

Также он сообщил, что другая гуманитарная колонна, направлявшаяся в населенный пункт Малая Рогань, была остановлена ​​украинскими властями из-за высокой вероятности обстрела.

"Когда мы отправляли эвакуационные колонны в населенный пункт Малая Рогань, и в колоннах была гуманитарная помощь, лекарства, возглавляли эту колонну автомобили скорой помощи, на блокпостах перед въездом на фактически неподконтрольную ВСУ территорию нас предупредили, что готовится провокация и готовится расстрел нашей гуманитарной колонны. Конечно, нами было принято решение по разгрузке ее в другом месте", – сказал глава ОВА.

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Синегубов также сообщил, что в ночь на воскресенье вражеские войска пытались активизироваться по направлению Дергачей и Изюма, но были разбиты ВСУ.

"Харьков под полным контролем ВСУ, они крепко держат свои позиции и не собираются ими уступать. Мы готовы к любым сценариям!", – подчеркнул он.

Что предшествовало: Ранее вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук заявила о возможной подготовке военных РФ к захвату гуманитарной колонны в Харьковской области.

Темы: Харьковская областьвойнаэвакуация
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