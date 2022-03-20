До Броварів прибули евакуаційні колони з області

До Броварів прибули автівки та автобуси з людьми, яких евакуювали із Бобрика та Тарасівки в Київській області.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: Близько 18:30 до Броварів прибуло 20 авто та близько 250 автівок із мешканцями села Бобрик Київської області. Із села евакуювали близько 1600 людей, зокрема 843 дитини.

Через дві години близько 20:30 до Броварів приїхало 17 автобусів та майже 300 авто з евакуйованими із села Тарасівка.

Що було раніше: 20 березня українська влада зуміла погодити гуманітарні коридори з Бобрика й Тарасівки в Броварському районі.