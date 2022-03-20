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В Бровары прибыли эвакуационные колонны из области

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 20:54

В Бровары прибыли автомобили и автобусы с людьми, которых эвакуировали из Бобрика и Тарасовки в Киевской области.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: Около 18:30 в Бровары прибыло 20 авто и около 250 автомобилей с жителями села Бобрик Киевской области. Из села эвакуировали около 1600 человек, в том числе 843 ребенка.

Через два часа около 20:30 в Бровары приехало 17 автобусов и почти 300 автомобилей с эвакуированными из села Тарасовка.

Что было раньше: 20 марта украинские власти сумели согласовать гуманитарные коридоры из Бобрика и Тарасовки в Броварском районе.

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Темы: Киевская областьБроварыэвакуациягуманитарка
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