Шесть стран Европы начали расследовать российские военные преступления

Шесть европейских стран начали расследовать уголовные дела по военным преступлениям России во время нападения на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", – написала Венедиктова.

Already 6 countries have opened criminal cases in relation to Russian war crimes: Estonia 🇪🇪, Lithuania 🇱🇹, Germany 🇩🇪, Poland 🇵🇱, Slovakia 🇸🇰, Sweden 🇸🇪. We work closely with them to facilitate exchange of information and evidence. #StandWithUkriane — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 20, 2022

16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выполнять первое решение Международного суда ООН по войне в Украине.

В МИД Украины ответили, что в таком случае Россия должна отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов.

Подробнее читайте в статье - Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России о "геноцидe"