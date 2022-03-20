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Шесть стран Европы начали расследовать российские военные преступления

Воскресенье, 20 марта 2022, 20:11

Шесть европейских стран начали расследовать уголовные дела по военным преступлениям России во время нападения на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", – написала Венедиктова.

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16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выполнять первое решение Международного суда ООН по войне в Украине.

В МИД Украины ответили, что в таком случае Россия должна отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов.

Подробнее читайте в статье - Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России о "геноцидe"

Темы: войнаРосcияЕСгеноцид
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