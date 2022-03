Шесть стран Европы начали расследовать российские военные преступления

Шесть европейских стран начали расследовать уголовные дела по военным преступлениям России во время нападения на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", – написала Венедиктова.

Already 6 countries have opened criminal cases in relation to Russian war crimes: Estonia 🇪🇪, Lithuania 🇱🇹, Germany 🇩🇪, Poland 🇵🇱, Slovakia 🇸🇰, Sweden 🇸🇪. We work closely with them to facilitate exchange of information and evidence. #StandWithUkriane