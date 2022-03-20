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Вілкул розповів, як збирається "зустрічати" російські війська

Неділя, 20 березня 2022, 21:56

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті достатньо зброї, військ та мотивації, аби відбити атаки росіян.

Джерело: Вілкул в ефірі телемарафону.

Дослівно: "Криворізький регіон вже сьомий день відбиває атаку ворога, підходи (до міста - ред.). Біля Кривого Рогу на відстані 17-40 км наші перші рубежі. Вони (російські війська - ред.) підходили і ближче, десь на відстань 10 км. Але наші ЗСУ, Нацгвардія, тероборона відкинули їх назад. Це вони так промацують нашу оборону, але у них нічого не виходить".

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Деталі: Вілкул нагадав, що Кривий Ріг - промислове місто, є екскаватори, велика техніка, бульдозери, побудовано кілька ліній ешелонованої оборони.

Дослівно: "І ми готові до захисту. У нас вистачає військ, у нас вистачає і зброї, дуже сильна мотивація людей, дуже сильний патріотизм. Ми захищатимемо місто, ми захищатимемо Україну до кінця".

За словами Вілкула, у місті також достатньо ліків та харчів.

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Що передувало: Вілкул у грубій формі відкинув заклик зрадника Олега Царьова здати місто російським військам.

Теми: Кривий Рігвійна
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