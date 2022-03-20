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Царьов запропонував здати Кривий Ріг, Вілкул відправив його слідом за російським кораблем

Олена РощінаНеділя, 20 березня 2022, 10:15
Олександр Вілкул, фото з сайту міськради Кривого Рогу

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відкинув заклик зрадника Олега Царьова здати місто російським військам.

Джерело: Вілкул у Facebook, Царьов у Telegram

Пряма мова Царьова: "Наші (російські – ред.) війська зараз перебувають під Кривим Рогом. Очікую від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію.

Піти на співпрацю з армією РФ – це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу (Юрій Вілкул виконує обов'язки міського голови – ред.) ухвалить правильне рішення".

Пряма мова Олександра Вілкула: "Пішов на х@й, зрадник, разом зі своїми господарями!".

Деталі: Вілкул-молодший також повідомив про ситуацію на ранок 20 березня: "Кривий Ріг, у нас все рівно. Працюємо".

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Передісторія: 

  • Юрій Вілкул був міським головою Кривого Рогу у 2010-2020 роках, із 25 серпня 2021 року обраний секретарем Криворізької міської ради, виконує обов'язки мера Кривого Рогу у зв'язку зі смертю мера Костянтина Павлова.
  • Син Юрія Вілкула Олександр із 26 лютого 2022 року очолює військову адміністрацію Кривого Рогу.
  • Олександр Вілкул був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2010-2012 роках, народним депутатом України V, VI та VIII скликань. Був членом "Партії регіонів" (2003-2014) та "Опозиційного блоку" (2014-2020).
  • Колишній "регіонал" Олег Царьов звинувачується у державній зраді через колабораціонізм із Росією під час захоплення Криму, переховувався в РФ – а під час війни прийшов із окупантами в Україну.
  • Раніше кримінальне провадження проти Царьова було відкрито за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) і ч.3 ст.109  (дії, спрямовані на захоплення державної влади) ККУ.

Теми: Кривий РігВілкулвійнаЦарьов
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