Царьов запропонував здати Кривий Ріг, Вілкул відправив його слідом за російським кораблем

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відкинув заклик зрадника Олега Царьова здати місто російським військам.

Джерело: Вілкул у Facebook, Царьов у Telegram

Пряма мова Царьова: "Наші (російські – ред.) війська зараз перебувають під Кривим Рогом. Очікую від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію.

Піти на співпрацю з армією РФ – це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу (Юрій Вілкул виконує обов'язки міського голови – ред.) ухвалить правильне рішення".

Пряма мова Олександра Вілкула: "Пішов на х@й, зрадник, разом зі своїми господарями!".

Деталі: Вілкул-молодший також повідомив про ситуацію на ранок 20 березня: "Кривий Ріг, у нас все рівно. Працюємо".

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