Царьов запропонував здати Кривий Ріг, Вілкул відправив його слідом за російським кораблем
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відкинув заклик зрадника Олега Царьова здати місто російським військам.
Джерело: Вілкул у Facebook, Царьов у Telegram
Пряма мова Царьова: "Наші (російські – ред.) війська зараз перебувають під Кривим Рогом. Очікую від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію.
Піти на співпрацю з армією РФ – це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу (Юрій Вілкул виконує обов'язки міського голови – ред.) ухвалить правильне рішення".
Пряма мова Олександра Вілкула: "Пішов на х@й, зрадник, разом зі своїми господарями!".
Деталі: Вілкул-молодший також повідомив про ситуацію на ранок 20 березня: "Кривий Ріг, у нас все рівно. Працюємо".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Передісторія:
- Юрій Вілкул був міським головою Кривого Рогу у 2010-2020 роках, із 25 серпня 2021 року обраний секретарем Криворізької міської ради, виконує обов'язки мера Кривого Рогу у зв'язку зі смертю мера Костянтина Павлова.
- Син Юрія Вілкула Олександр із 26 лютого 2022 року очолює військову адміністрацію Кривого Рогу.
- Олександр Вілкул був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2010-2012 роках, народним депутатом України V, VI та VIII скликань. Був членом "Партії регіонів" (2003-2014) та "Опозиційного блоку" (2014-2020).
- Колишній "регіонал" Олег Царьов звинувачується у державній зраді через колабораціонізм із Росією під час захоплення Криму, переховувався в РФ – а під час війни прийшов із окупантами в Україну.
- Раніше кримінальне провадження проти Царьова було відкрито за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) і ч.3 ст.109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади) ККУ.