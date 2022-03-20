Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вилкул рассказал, как собирается "встречать" российские войска

Воскресенье, 20 марта 2022, 21:56

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе достаточно оружия, войск и мотивации, чтобы отразить атаки россиян.

Источник: Вилкул в эфире телемарафона.

Дословно: "Криворожский регион уже седьмой день отражает атаку врага, подходы (к городу – ред.). Возле Кривого Рога на расстоянии 17-40 км наши первые рубежи. Они (российские войска – ред.) подходили и ближе, где-то на расстояние 10 км, но наши ВСУ, Нацгвардия, тероборона отбросили их обратно. Это они так прощупывают нашу оборону, но у них ничего не получается".

Реклама:

Детали: Вилкул напомнил, что Кривой Рог – промышленный город, есть экскаваторы, большая техника, бульдозеры, построено несколько линий эшелонированной обороны.

Дословно: "И мы готовы к защите. У нас хватает войск, у нас хватает и оружия, очень сильная мотивация людей, очень сильный патриотизм. Мы будем защищать город, мы будем защищать Украину до конца".

По словам Вилкула, в городе также достаточно лекарств и продовольствия.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Вилкул в грубой форме отверг призыв предателя Олега Царева сдать город русским войскам.

Темы: Кривой Рогвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: