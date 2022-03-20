Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Противник зазнав серйозних втрат і змінив стратегію в небі - Повітряні сили ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 22:45
Противник зазнав серйозних втрат і змінив стратегію в небі - Повітряні сили ЗСУ
ілюстративне фото БПЛА

У неділю 20 березня сили Протиповітряної оборони знищили один літак, чотири безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети над Україною.

Джерело: речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат

Пряма мова: "За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Реклама:

Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали саме БпЛА, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також зазначається, що по наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
війна
Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, яку прорвали ЗСУ - Тарнавський
На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили 289 осіб
Росіяни у Вугледарі влучили в багатоповерхівку: вбито подружжя, ще двох людей поранено
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: