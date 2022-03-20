Противник зазнав серйозних втрат і змінив стратегію в небі - Повітряні сили ЗСУ

У неділю 20 березня сили Протиповітряної оборони знищили один літак, чотири безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети над Україною.

Джерело: речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат

Пряма мова: "За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Реклама:

Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали саме БпЛА, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також зазначається, що по наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.