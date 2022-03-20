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Противник понес серьезные потери и изменил стратегию в небе - Воздушные силы ВСУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 23:45
иллюстративное фото БПЛА

В воскресенье 20 марта силы Противовоздушной обороны уничтожили один самолет, четыре беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты над Украиной.

Источник: спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат

Прямая речь: "За двадцать пять суток российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе. 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали именно БПЛА, которых в разных направлениях сбито четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты".

Детали: Также отмечается, что по наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.

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Темы: война
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