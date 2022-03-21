Зеленський: Єрусалим — правильне місце для переговорів з Росією

Єрусалим – правильне місце для перемовин України з Росією.

Джерело: президент Володимир Зеленський у FB

Пряма мова: "Прем’єр-міністр Ізраїлю пан Беннет (Нафталі Беннет - Ред.) намається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні – за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією. Можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо".

Нагадаємо: Переговори між Україною та Росією відбуваються щодня на рівні експертних груп. Онлайн-зустріч офіційних делегацій України та РФ планується на 21 березня.