Переговори тривають. Розмова делегацій України та РФ може відбутися у понеділок

Переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.

Джерело: Високопоставлені співрозмовники "Української правди", а також член делегації України, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у розмові з кореспондентом УП

Пряма мова Арахамії: "Переговори тривають кожного дня. І сьогодні теж. На рівні експертних груп".

Деталі: Джерела УП повідомляють, що онлайн-зустріч офіційних делегацій України та РФ планується на 21 березня.

Що передувало: Четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру відбувся 14 березня.