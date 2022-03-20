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Переговори тривають. Розмова делегацій України та РФ може відбутися у понеділок

Роман КравецьНеділя, 20 березня 2022, 13:33

Переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп. 

Джерело: Високопоставлені співрозмовники "Української правди", а також член делегації України, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у розмові з кореспондентом УП

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Пряма мова Арахамії: "Переговори тривають кожного дня. І сьогодні теж. На рівні експертних груп". 

Деталі: Джерела УП повідомляють, що онлайн-зустріч офіційних делегацій України та РФ планується на 21 березня. 

Що передувало: Четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру відбувся 14 березня.

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Теми: АрахаміявійнаРосія
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