Переговори тривають. Розмова делегацій України та РФ може відбутися у понеділок
Неділя, 20 березня 2022, 13:33
Переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.
Джерело: Високопоставлені співрозмовники "Української правди", а також член делегації України, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у розмові з кореспондентом УП
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Пряма мова Арахамії: "Переговори тривають кожного дня. І сьогодні теж. На рівні експертних груп".
Деталі: Джерела УП повідомляють, що онлайн-зустріч офіційних делегацій України та РФ планується на 21 березня.
Що передувало: Четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру відбувся 14 березня.
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