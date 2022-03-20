Зеленский: Иерусалим — правильное место для переговоров с Россией

Иерусалим – правильное место для переговоров Украины с Россией.

Источник: президент Владимир Зеленский во FB

Прямая речь: "Премьер-министр Израиля господин Беннет (Нафтали Беннет - Ред.) намерен найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны – за каждое усилие, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир. Если это возможно".

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Напомним: Переговоры между Украиной и Россией проходят ежедневно на уровне экспертных групп. Онлайн-встреча официальных делегаций Украины и РФ планируется на 21 марта.