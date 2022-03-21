Велика кількість російських літаків пролетіла через Сумщину вглиб України – голова ОВА

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький повідомив, що 20 березня велика кількість літаків пролетіла через область вглиб України.

Джерело: відеозвернення Живицького

Пряма мова: "…велика кількість літаків з боку РФ через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня – ред.) вглиб України".

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"Сьогодні в нас на території Сумщини працювала артилерія ЗСУ, було знищено частину колони російської техніки, і це нам дає впевненість…"

"… було знищено супермодний танк – "Чорний орел", росіяни розказують, обладнаний надсучасними засобами захисту… цей танк було вражено з першого пострілу і фактично знищено".

Деталі: Також Живицький повідомив, що наразі Тростянецька громада відрізана від електроенергії. Перебитий кабель електропостачання, який не вдається відремонтувати через ворожий вогонь на ураження.

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Голова ОВА також зазначив, що 20 березня продовжувалися артилерійські обстріли по Сумській області.

"Ворог перегруповується. Ворог отримує підкріплення у вигляді нових підрозділів, іноді підвозиться паливо, продукти харчування", – розповів Живицький.

Крім того, голова ОВА інформував про гуманітарну допомогу, яка, зокрема була доставлена в Охтирку.

Живицький попередив жителів Сумської області, що росіяни відбирають автомобілі в українців переодягаються в їхній одяг і в такий спосіб "можуть прориватися, в’їжджати до наших міст". З цієї причини голова ОВА закликам жителів області повідомляти в поліцію про відібрані автомобілі чи іншу власність.