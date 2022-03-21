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Велика кількість російських літаків пролетіла через Сумщину вглиб України – голова ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 01:21
ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ, FACEBOOK

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький повідомив, що 20 березня велика кількість літаків пролетіла через область вглиб України.

Джерело: відеозвернення Живицького

Пряма мова: "…велика кількість літаків з боку РФ через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня – ред.) вглиб України".

"Сьогодні в нас на території Сумщини працювала артилерія ЗСУ, було знищено частину колони російської техніки, і це нам дає впевненість…"

"… було знищено супермодний танк – "Чорний орел", росіяни розказують, обладнаний надсучасними засобами захисту… цей танк було вражено з першого пострілу і фактично знищено".

Деталі: Також Живицький повідомив, що наразі Тростянецька громада відрізана від електроенергії. Перебитий кабель електропостачання, який не вдається відремонтувати через ворожий вогонь на ураження.

Голова ОВА також зазначив, що 20 березня продовжувалися артилерійські обстріли по Сумській області.

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"Ворог перегруповується. Ворог отримує підкріплення у вигляді нових підрозділів, іноді підвозиться паливо, продукти харчування", – розповів Живицький.

Крім того, голова ОВА інформував про гуманітарну допомогу, яка, зокрема була доставлена в Охтирку.

Живицький попередив жителів Сумської області, що росіяни відбирають автомобілі в українців переодягаються в їхній одяг і в такий спосіб "можуть прориватися, в’їжджати до наших міст". З цієї причини голова ОВА закликам жителів області повідомляти в поліцію про відібрані автомобілі чи іншу власність.

Теми: Сумська областьвійна
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