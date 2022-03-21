Большое количество российских самолетов пролетело через Сумщину вглубь Украины – глава ОВА

Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий сообщил, что 20 марта большое количество самолетов пролетело через область вглубь Украины.

Источник: видеообращение Живицкого

Прямая речь: "…большое количество самолетов со стороны РФ через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта – ред.) вглубь Украины".

"Сегодня у нас на территории Сумщины работала артиллерия ВСУ, была уничтожена часть колонны российской техники, и это нам дает уверенность…"

"… был уничтожен супермодный танк – "Черный орел", россияне рассказывают, оборудованный современными средствами защиты… этот танк был поражен с первого выстрела и фактически уничтожен".

Детали: Также Живицкий сообщил, что сейчас Тростянецкая община отрезана от электроэнергии. Перебит кабель электроснабжения, который не удается отремонтировать из-за вражеского огня на поражение.

Глава ОВА также отметил, что 20 марта продолжались артиллерийские обстрелы по Сумской области.

"Враг перегруппировывается. Враг получает подкрепление в виде новых подразделений, иногда подвозится топливо, продукты питания", – рассказал Живицкий.

Кроме того, глава ОВА информировал о гуманитарной помощи, которая, в частности, была доставлена в Ахтырку.

Живицкий предупредил жителей Сумской области, что россияне отбирают автомобили у украинцев, переодеваются в их одежду и таким образом "могут прорываться, въезжать в наши города". По этой причине глава ОВА призывам жителей области сообщать в полицию об отобранных автомобилях или другой собственности.