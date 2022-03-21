Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія може прийняти ще більше біженців з України — прем’єрка

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 00:30
Фінляндія може прийняти ще більше біженців з України — прем’єрка
ФОТО: GETTY

Фінляндія готова прийняти ще  більше біженців з України.

Джерело: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яку цитує  YLE

Деталі: За словами Марін, до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців. Більшість українців, що тікають від війни, влаштувалися в сусідніх країнах.

Реклама:

Після російського вторгнення 7916 громадян України звернулися за  притулком до Фінляндії.

Марін запевнила, що влада намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто приїжджає з України.

Вона також зазначила, що фіни обізнані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.

Теми: Фінляндіявійнабіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Фінляндія
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: