Фінляндія може прийняти ще більше біженців з України — прем’єрка

Фінляндія готова прийняти ще більше біженців з України.

Джерело: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яку цитує YLE

Деталі: За словами Марін, до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців. Більшість українців, що тікають від війни, влаштувалися в сусідніх країнах.

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Після російського вторгнення 7916 громадян України звернулися за притулком до Фінляндії.

Марін запевнила, що влада намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто приїжджає з України.

Вона також зазначила, що фіни обізнані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.

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Нагадаємо: Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.