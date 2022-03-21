Фінляндія може прийняти ще більше біженців з України — прем’єрка
Понеділок, 21 березня 2022, 01:30
Фінляндія готова прийняти ще більше біженців з України.
Джерело: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яку цитує YLE
Деталі: За словами Марін, до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців. Більшість українців, що тікають від війни, влаштувалися в сусідніх країнах.
Після російського вторгнення 7916 громадян України звернулися за притулком до Фінляндії.
Марін запевнила, що влада намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто приїжджає з України.
Вона також зазначила, що фіни обізнані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.
Нагадаємо: Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.
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