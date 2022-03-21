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Фінляндія може прийняти ще більше біженців з України — прем’єрка

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Фінляндія готова прийняти ще  більше біженців з України.

Джерело: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яку цитує  YLE

Деталі: За словами Марін, до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців. Більшість українців, що тікають від війни, влаштувалися в сусідніх країнах.

Після російського вторгнення 7916 громадян України звернулися за  притулком до Фінляндії.

Марін запевнила, що влада намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто приїжджає з України.

Вона також зазначила, що фіни обізнані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.

Нагадаємо: Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.

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Теми: Фінляндіявійнабіженці
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