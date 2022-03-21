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Финляндия может принять еще больше беженцев из Украины — премьер

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 00:30
Финляндия может принять еще больше беженцев из Украины — премьер
ФОТО: GETTY

Финляндия готова принять еще больше беженцев из Украины.

Источник: премьер-министр Финляндии Санна Марин, которую цитирует YLE

Детали: По словам Марин, в Финляндию доехало относительно небольшое количество беженцев. Большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах.

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После российского вторжения 7916 граждан Украины обратились за убежищем в Финляндию.

Марин заверила, что власти будут стараться обеспечить "максимально нормальные условия" для размещения приезжающих из Украины.

Она также отметила, что финны осведомлены о происходящем и хотят помогать.

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Напомним: Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.

Темы: Финляндиявойнабеженцы
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