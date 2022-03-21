У Маріуполі відповіли на пропозицію росіян здати місто — “Х*й вам”

Влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у FB

Дослівно: "Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь.

Х*й вам, а не Маріуполь".

Нагадаємо: Маріуполь перебуває в блокаді, він зруйнований на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.