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У Маріуполі відповіли на пропозицію росіян здати місто — “Х*й вам”

Анастасія КалатурПонеділок, 21 березня 2022, 01:50

Влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у FB

Дослівно: "Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. 

Х*й вам, а не Маріуполь".

Нагадаємо: Маріуполь перебуває в блокаді, він  зруйнований на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.

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Теми: МаріупольРосіявійна
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