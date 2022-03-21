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В Мариуполе ответили на предложение россиян сдать город — "Х*й вам"

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 01:50

Власти Мариуполя отказались сдать город и перейти на сторону России.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в FB

Дословно: "Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали времени до утра сформировать ответ. И зачем так долго ждать, если ответ готов заранее.

Х*й  вам, а не Мариуполь".

Напомним: Мариуполь находится в блокаде, он разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2,3 тысячи, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше. К моменту блокады в Мариуполе оставалось от 350 до 400 тысяч жителей.

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Темы: МариупольРосcиявойна
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