Росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних осіб
Понеділок, 21 березня 2022, 01:33
Внаслідок обстрілів російських загарбників за минулу добу в Донецькій області загинули 3 людини і 5 – дістали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко
Деталі: Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 людини, 5 зазнали поранень.
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Крім того, у Слов’янську перебувають жертви росіян на Харківщині – 1 загиблий іта 1 поранений, а в Бахмуті – жертви росіян на Луганщині: 2 загиблих і 1 поранений.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – додає Кириленко.
Нагадаємо: У Донецькій області російські війська 18 березня обстріляли 8 населених пунктів, пошкодили 37 будівель, були загиблі та поранені серед цивільних, постраждали й діти.
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