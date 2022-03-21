Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних осіб

Понеділок, 21 березня 2022, 01:33
Росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних осіб
Донеччина під час війни. Фото поліції

Внаслідок обстрілів російських загарбників за минулу добу в Донецькій області загинули 3 людини і 5 – дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко

Деталі: Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 людини, 5 зазнали поранень.

Реклама:

Крім того, у Слов’янську перебувають жертви росіян на Харківщині – 1 загиблий іта 1 поранений, а в Бахмуті – жертви росіян на Луганщині: 2 загиблих і 1 поранений.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – додає Кириленко.

Нагадаємо: У Донецькій області російські війська 18 березня обстріляли 8 населених пунктів, пошкодили 37 будівель, були загиблі та поранені серед цивільних, постраждали й діти.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: