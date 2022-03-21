Росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних осіб

Донеччина під час війни. Фото поліції

Внаслідок обстрілів російських загарбників за минулу добу в Донецькій області загинули 3 людини і 5 – дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко

Деталі: Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 людини, 5 зазнали поранень.

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Крім того, у Слов’янську перебувають жертви росіян на Харківщині – 1 загиблий іта 1 поранений, а в Бахмуті – жертви росіян на Луганщині: 2 загиблих і 1 поранений.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – додає Кириленко.

Нагадаємо: У Донецькій області російські війська 18 березня обстріляли 8 населених пунктів, пошкодили 37 будівель, були загиблі та поранені серед цивільних, постраждали й діти.