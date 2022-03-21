Россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских лиц

Донецкая область во время войны. Фото полиции

В результате обстрелов российских захватчиков за минувшие сутки в Донецкой области погибли 3 человека и 5 – получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА/ОДА Павел Кириленко

Детали: В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения.

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Кроме того, в Славянске находятся жертвы россиян в Харьковской области – 1 погибший и 1 раненый, а в Бахмуте – жертвы россиян в Луганской области: 2 погибших и 1 раненый.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавляет Кириленко.

Напомним: В Донецкой области российские войска 18 марта обстреляли 8 населенных пунктов, повредили 37 зданий, были погибшие и раненые среди гражданских, пострадали и дети.