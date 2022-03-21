Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 04:11
Вячорка, фото: Укрінформ

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що "партизани Білорусі" створюють перепони, аби не допустити білоруських військ в Україну.

Джерело: Вячорка у Twitter

Пряма мова: "Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ в Україну.

Україна переможе, Білорусь також буде звільнена".

Деталі: Вячорка опублікував карту Білорусі "Залізничний опір-2022", на яку нанесені результати дій білоруських партизанів.

 

Опозиціонер додав, що російська фабрика тролів "зараз активно працює в коментарях в Instagram та Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами та українцями".

На його думку, в такий спосіб Росія намагається "втягнути Білорусь у свою криваву бійню проти братньої України".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: БілорусьУкраїнаРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters

фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві

Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Усі новини...
Білорусь
РФ та Білорусь відсторонили від ЧС з плавання навіть під нейтральним прапором
Білорусь висилає 12 українських дипломатів
Фатальна помилка Лукашенка
Останні новини
07:53
У Мелітополі росіяни почали полювання на "фашистів" — тих, хто не хоче підкорятися Росії
07:48
Загарбники намагаються дестабілізувати ситуацію в Києві – Генштаб
07:34
Прем’єр Польщі: все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні
07:17
Луганщина: ворог прицільно б’є по продуктових складах у Сєвєродонецьку – ОВА
06:44
Зведення штабу: ЗСУ знищили 8 танків і майже 30 одиниць іншої ворожої техніки
06:20
Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
06:14
фотоНа Київщині поліція затримала автоматників, які розстріляли двох цивільних осіб
05:28
Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters
05:20
WSJ: США запровадять санкції щодо російських постачальників технологій для військових
04:46
Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії
Усі новини...