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Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 04:11
Вячорка, фото: Укринформ

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что "партизаны Беларуси" создают преграды, чтобы не допустить белорусские войска в Украину.

Источник: Вячорка в Twitter

Прямая речь: "Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину.

Украина победит, Беларусь также будет уволена".

Детали: Вечерка опубликовал карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022", на которую нанесены результаты действий белорусских партизан.

 

Оппозиционер добавил, что российская фабрика троллей "сейчас активно работает в комментариях в Instagram и Facebook, пытаясь посеять ненависть между белорусами и украинцами".

По его мнению, таким образом Россия пытается "втянуть Беларусь в свою кровавую бойню против братской Украины".

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Темы: БеларусьУкраинаРосcиявойна
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