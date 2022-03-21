Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через ворожий обстріл на "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Євген КізіловПонеділок, 21 березня 2022, 03:43

На хімічному підприємстві "Сумихімпром", яке розташоване на околицях міста Суми, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає близько 2,5 кілометра.

Джерело: керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Увага!  21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром!"

Реклама:

Деталі: Він попередив, що аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

За словами голови ОВА, наразі зона ураження становить близько 2,5 км. Враховуючи напрям вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця.

Зараз на місці працюють аварійні бригади заводу та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

ВІДЕО ДНЯ

Чиновник наголосив, що для Сум наразі загрози немає: напрям вітру не на місто.

Також Живицький нагадав правила поведінки при виникненні надзвичайної ситуації з викидом аміаку:

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
  • в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
  • якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Також голова ОВА повідомив про першу допомогу при отруєнні аміаком:

  • виведіть ураженого на свіже повітря;
  • дайте йому теплого молока з харчовою содою;
  • одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
  • при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
  • при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

Доповнено: Пізніше у ДСНС повідомили, що 21 березня о 3:55 стався обстріл території ПАТ "Сумихімпром", внаслідок чого був пошкоджений 1 резервуар з аміаком. Витік незначний.

Загрози населенню Сум немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Довідково: Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний.

Нагадаємо: Армія Росії продовжує спроби блокувати Суми.

Теми: Суминадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Суми
У Сумах завершили розбір завалів, Зеленський показав фото
Ракетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених
У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: