Из-за вражеского обстрела на "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

На химическом предприятии "Сумыхимпром", расположенном на окраине города Сумы, произошла утечка аммиака. Радиус зоны поражения составляет около 2,5 км.

Источник: руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром!"

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Детали: Он предупредил, что аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

По словам председателя ОВА, в настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица.

Сейчас на месте работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Чиновник подчеркнул, что для Сум пока угрозы нет: направление ветра не на город.

Также Живицкий напомнил правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации с выбросом аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо спрятаться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Также председатель ОВА сообщил о первой помощи при отравлении аммиаком:

выведите пораженного на свежий воздух;

дайте ему теплое молоко с пищевой содой;

наденьте ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что 21 марта в 3:55 произошел обстрел территории ПАО "Сумыхимпром", в результате чего был поврежден 1 резервуар с аммиаком. Утечка незначительна.

Угрозы населению Сум нет. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Справка: Аммиак — бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде, взрывоопасный, токсичный.

Напомним: Армия России продолжает попытки блокировать Сумы.