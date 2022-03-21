Обстріл "Сумихімпрому": витік аміаку був незначним, загрози для сумчан немає – ДСНС

Після обстрілу території ПАТ "Сумихімпром" спостерігався незначний витік аміаку, загрози населенню міста Суми немає.

Джерело: ДСНС України і голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: 21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком ємністю у 50 тон.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

О 7:15 витік локалізували – і підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій почали осаджувати аміачну хмару.

Оновлення: О 07:49 аварію по викиду аміаку на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідували

Працівники підприємства почали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

Загрози населенню міста немає.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучалося 5 осіб та 4 одиниці техніки.

Цьому передувало: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що станом на 04:30 понеділка 21 березня на підприємстві "Сумихімпром", яке розташоване на околицях міста Суми, через витік аміаку уражено територію радіусом близько 2,5 км.

Враховуючи напрямок вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця, повідомив він.