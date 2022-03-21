Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після потрапляння снаряда у київський двір евакуйовано 200 осіб

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 04:37
Після потрапляння снаряда у київський двір евакуйовано 200 осіб
фото: КМДА

Через влучання ворожого снаряду зазнали пошкоджень будинки у Святошинському районі Києва, постраждали шестеро людей, евакуювали 200 осіб.

Джерело: КМДА

Деталі: У результаті влучання снаряду поруч із житловими будинками у Святошинському районі постраждали шість осіб, двоє з них госпіталізовані.

Реклама:

Значних ушкоджень зазнали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків. Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків.

 
 
 

Що передувало: Як повідомлялося, у Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: