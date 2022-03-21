Після потрапляння снаряда у київський двір евакуйовано 200 осіб

Через влучання ворожого снаряду зазнали пошкоджень будинки у Святошинському районі Києва, постраждали шестеро людей, евакуювали 200 осіб.

Джерело: КМДА

Деталі: У результаті влучання снаряду поруч із житловими будинками у Святошинському районі постраждали шість осіб, двоє з них госпіталізовані.

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Значних ушкоджень зазнали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків. Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків.

Що передувало: Як повідомлялося, у Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку.