Після потрапляння снаряда у київський двір евакуйовано 200 осіб
Понеділок, 21 березня 2022, 04:37
Через влучання ворожого снаряду зазнали пошкоджень будинки у Святошинському районі Києва, постраждали шестеро людей, евакуювали 200 осіб.
Джерело: КМДА
Деталі: У результаті влучання снаряду поруч із житловими будинками у Святошинському районі постраждали шість осіб, двоє з них госпіталізовані.
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Значних ушкоджень зазнали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.
Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків. Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків.
Що передувало: Як повідомлялося, у Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку.
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