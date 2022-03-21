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После попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 04:37
После попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек
фото: КГГА

Из-за попадания вражеского снаряда получили повреждения дома в Святошинском районе Киева, пострадали шесть человек, эвакуированы 200 человек.

Источник: КГГА

Детали: В результате попадания снаряда рядом с жилыми домами в Святошинском районе пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.

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Значительные повреждения получили два дома, еще в 6 окрестных домах взрывной волной выбило окна.

Кроме того, повреждены помещения двух школ и двух детских садов. Эвакуировано более 200 жителей поврежденных домов.

 
 
 

Что было ранее: Сообщалось, что в Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме.

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Темы: Киеввойна
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