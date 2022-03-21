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Путін атакує цивільне населення України, бо зазнає воєнних невдач – глава Пентагону

Понеділок, 21 березня 2022, 07:14

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає воєнних невдач, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Джерело: Остін в ефірі CBS, "Голос Америки"

Пряма мова: "Сьогодні вони не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися".

Деталі: За словами глави Пентагону, українці продемонстрували "значну рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.

Раніше Остін називав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні. 

Він наголошував, що якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то зіткнеться зі "значною реакцією" з боку США та їхніх союзників у світі.

Схожу заяву у неділю зробила й представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд: "Ми стурбовані тим, що вони (росіяни – ред.) можуть застосувати хімічну зброю в Україні".

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Клька міжнародних розслідувань раніше встановили, що російська влада застосовувала хімічну зброю під час отруєння лідера опозиції Олексія Навального в 2020 році та колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Англії у 2018 році. Обидва випадки призвели до запровадження санкцій проти Росії.

Теми: війнаПутінРосіяСША
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