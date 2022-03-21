Путин атакует гражданское население Украины, ибо терпит военные неудачи – глава Пентагона

Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Источник: Остин в эфире CBS, "Голос Америки"

Прямая речь: "Сегодня они не эффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились".

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Детали: По словам главы Пентагона, украинцы продемонстрировали "значительную решительность" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.

Ранее Остин называл "дикарскими и жестокими" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине.

Он подчеркивал, что если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.

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Похожее заявление в воскресенье сделала и представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд: "Мы озабочены тем, что они могут использовать химическое оружие в Украине".

Несколько международных расследований ранее установили, что российские власти применяли химическое оружие при отравлении лидера оппозиции Алексея Навального в 2020 году и бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии в 2018 году. Оба случая привели к введению санкций против России.