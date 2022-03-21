Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин атакует гражданское население Украины, ибо терпит военные неудачи – глава Пентагона

Понедельник, 21 марта 2022, 07:14

Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Источник: Остин в эфире CBS, "Голос Америки"

Прямая речь: "Сегодня они не эффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились".

Детали: По словам главы Пентагона, украинцы продемонстрировали "значительную решительность" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.

Ранее Остин называл "дикарскими и жестокими" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине.

Он подчеркивал, что если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.

Похожее заявление в воскресенье сделала и представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд: "Мы озабочены тем, что они могут использовать химическое оружие в Украине".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Несколько международных расследований ранее установили, что российские власти применяли химическое оружие при отравлении лидера оппозиции Алексея Навального в 2020 году и бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии в 2018 году. Оба случая привели к введению санкций против России.

Темы: войнаПутинРосcияСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты уже потеряли 117 самолетов и 127 вертолетов - данные Генштаба

Польский генерал: Калининград принадлежит Польше

В России при ремонте ЗРК "Кинжал" и прочих украли более половины денег

Медведев: Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях

Оружие Украине: в Германии отвергли обвинения в промедлении с поставками

Премьер Польши: Все больше стран поддерживают миротворческую миссию в Украине

Все новости...
война
С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
ВСУ уничтожили 11 воздушных целей россиян — в том числе семь самолетов
Последние новости
11:02
Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти из РФ
10:52
Как происходила денацификация в послевоенной Германии. Або когда вернется бумеранг "денацификации" в Россию
10:50
видео Российские оккупанты вторглись в Славутич, похитили мэра и стреляли на митинге – КОВА
10:45
Враг увел часть войск из Сумщины в РФ, в Херсонской области взрывы - ситуация в регионах
10:41
В оккупированном Бердянске перестают работать несколько банков
10:37
10 гуманитарных коридоров согласовали на 26 марта
10:34
Производители судовых двигателей разрывают связи с Россией
10:33
Оккупанты уже потеряли 117 самолетов и 127 вертолетов - данные Генштаба
10:28
ING Bank откажется от всех новых бизнес-контактов с российскими или белорусскими компаниями
10:27
Польский генерал: Калининград принадлежит Польше
Все новости...