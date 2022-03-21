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Генштаб фіксує менше використання пілотованих літаків росіянами

Роман ПетренкоПонеділок, 21 березня 2022, 08:35
російський літак під харковом

Генеральний штаб повідомляє про фіксування зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації.

З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати".

Передісторія: 20 березня у повітряних силах повідомляли, що основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали саме БпЛА

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Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
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