Генштаб фіксує менше використання пілотованих літаків росіянами
Понеділок, 21 березня 2022, 07:35
Генеральний штаб повідомляє про фіксування зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації.
Джерело: зведення Генштабу
Дослівно: "Фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації.
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З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати".
Передісторія: 20 березня у повітряних силах повідомляли, що основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали саме БпЛА