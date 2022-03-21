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Генштаб фиксирует меньшее использование пилотированных самолетов россиянами

Роман ПетренкоПонедельник, 21 марта 2022, 08:35
российский самолет под харьковом

Генеральный штаб сообщает о фиксировании снижения интенсивности применения противником пилотируемой авиации.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации.

Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты".

Предыстория: 20 марта в воздушных силах сообщали, что основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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