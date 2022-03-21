Генштаб фиксирует меньшее использование пилотированных самолетов россиянами
Понедельник, 21 марта 2022, 07:35
Генеральный штаб сообщает о фиксировании снижения интенсивности применения противником пилотируемой авиации.
Источник: сводка Генштаба
Дословно: "фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации.
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Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты".
Предыстория: 20 марта в воздушных силах сообщали, что основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА.
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