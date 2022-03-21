Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість жертв російського удару по Подільському району Києва зросла до 8

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 08:31
Кількість жертв російського удару по Подільському району Києва зросла до 8

На місці попадання снаряду в один із торгівельних центрів у Подільському районі Києва всю ніч працювали рятувальники та медики, кількість жертв зросла до 8.

Джерело: КМДА, Київська міська прокуратура

Деталі: Роботи тривають і наразі.

Реклама:

Через масштабні руйнування та вісім загиблих столичні прокурори розпочали розслідування нічного ракетного обстрілу.

ВІДЕО ДНЯ

Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці.

Внаслідок обстрілу та виниклої пожежі зазнав руйнувань торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, восьмеро людей загинуло.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочин.

Оновлено: Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в результаті вибухів пошкоджені 6 житлових будинків. Три з них – непридатні для життя. Пошкоджені також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

Що передувало: У Подільському районі Києва ввечері 20 березня пролунали вибухи, вночі рятувальники повідомили про чотирьох загиблих на місці події.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: