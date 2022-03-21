Кількість жертв російського удару по Подільському району Києва зросла до 8

На місці попадання снаряду в один із торгівельних центрів у Подільському районі Києва всю ніч працювали рятувальники та медики, кількість жертв зросла до 8.

Джерело: КМДА, Київська міська прокуратура

Деталі: Роботи тривають і наразі.

Як виглядає торговий центр після нічного обстрілу в Києві pic.twitter.com/0PHR94egmF — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2022

Через масштабні руйнування та вісім загиблих столичні прокурори розпочали розслідування нічного ракетного обстрілу.

Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці.

Внаслідок обстрілу та виниклої пожежі зазнав руйнувань торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, восьмеро людей загинуло.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочин.

Оновлено: Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в результаті вибухів пошкоджені 6 житлових будинків. Три з них – непридатні для життя. Пошкоджені також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

Що передувало: У Подільському районі Києва ввечері 20 березня пролунали вибухи, вночі рятувальники повідомили про чотирьох загиблих на місці події.