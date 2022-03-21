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Число жертв российского удара по Подольскому району Киева возросло до 8

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 08:31
Число жертв российского удара по Подольскому району Киева возросло до 8

На месте попадания снаряда в один из торговых центров в Подольском районе Киева всю ночь работали спасатели и медики, число жертв возросло до 8.

Источник: КГГА, Киевская городская прокуратура

Детали: Работы продолжаются и сейчас.

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Из-за масштабных разрушений и восьми погибших столичные прокуроры начали расследование ночного ракетного обстрела.

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Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы.

В результате обстрела и возникшего пожара потерпел разрушения торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, восемь человек погибли.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление.

Обновлено: Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате взрывов повреждены 6 жилых домов. Три из них – непригодны для жизни. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов.

Что предшествовало: В Подольском районе Киева вечером 20 марта прогремели взрывы, ночью спасатели сообщили о четырех погибших на месте происшествия.

Темы: Киеввойна
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