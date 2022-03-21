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Число жертв российского удара по Подольскому району Киева возросло до 8

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 марта 2022, 09:31

На месте попадания снаряда в один из торговых центров в Подольском районе Киева всю ночь работали спасатели и медики, число жертв возросло до 8.

Источник: КГГА, Киевская городская прокуратура

Детали: Работы продолжаются и сейчас.

Из-за масштабных разрушений и восьми погибших столичные прокуроры начали расследование ночного ракетного обстрела.

Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы.

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В результате обстрела и возникшего пожара потерпел разрушения торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, восемь человек погибли.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление.

Обновлено: Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате взрывов повреждены 6 жилых домов. Три из них – непригодны для жизни. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов.

Что предшествовало: В Подольском районе Киева вечером 20 марта прогремели взрывы, ночью спасатели сообщили о четырех погибших на месте происшествия.

Темы: Киеввойна
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