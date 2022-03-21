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Вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві

Ірина БалачукПонеділок, 21 березня 2022, 09:00
Вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві
У Києві щоденно спалахують пожежі спричинені потраплянням російських снарядів, ракет, або їхніх уламків у житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Фото ДСНС

Столичні мешканці знову скаржаться на якість повітря у Києві, в деяких районах концентрація забруднюючих речовин у 12 разів перевищує норму.

Джерело: місцеві мешканці, речник ДСНС у Києві Світлана Водолага, пресслужба КМДА у коментарі "Українській правді", дані сервісу IQAir та saveecobot  

Деталі: Місцеві жителі зазначають, що в окремих районах просто нема чим дихати.

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Близько 8 ранку сервіс IQAir показував, що в Києві дуже погана якість повітря. 

Станом на 9:45 Київ перебуває на 9-й сходинці у рейтингу міст за забрудненістю повітря.

 

Наразі концентрація забруднюючих речовин у повітрі столиці у деяких районах у 12 разів перевищує норму.  

ВІДЕО ДНЯ
 

У ДСНС Києва повідомили, що у столиці досі гасять пожежі, спричинені російськими обстрілами.

Також зафіксовані пожежі на Київщині.

Усе це, а також безвітряна погода, сприяють накопиченню забруднюючих речовин у повітрі.

У Київській адміністрації наразі не змогли повідомити, наскільки перевищений рівень забруднення повітря у місті, – вони чекають дані зі станцій моніторингу стану атмосферного повітря.

Водночас за даними порталу saveecobot, наразі "шкідливий" рівень забруднення повітря фіксують у всіх районах столиці. 

 

Міська влада за таких умов радить мешканцям не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.

Передісторія:

  • 19 березня концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ. За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).

Теми: Київвійнаекологія
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