Вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві
Столичні мешканці знову скаржаться на якість повітря у Києві, в деяких районах концентрація забруднюючих речовин у 12 разів перевищує норму.
Джерело: місцеві мешканці, речник ДСНС у Києві Світлана Водолага, пресслужба КМДА у коментарі "Українській правді", дані сервісу IQAir та saveecobot
Деталі: Місцеві жителі зазначають, що в окремих районах просто нема чим дихати.
Близько 8 ранку сервіс IQAir показував, що в Києві дуже погана якість повітря.
Станом на 9:45 Київ перебуває на 9-й сходинці у рейтингу міст за забрудненістю повітря.
Наразі концентрація забруднюючих речовин у повітрі столиці у деяких районах у 12 разів перевищує норму.
У ДСНС Києва повідомили, що у столиці досі гасять пожежі, спричинені російськими обстрілами.
Також зафіксовані пожежі на Київщині.
Усе це, а також безвітряна погода, сприяють накопиченню забруднюючих речовин у повітрі.
У Київській адміністрації наразі не змогли повідомити, наскільки перевищений рівень забруднення повітря у місті, – вони чекають дані зі станцій моніторингу стану атмосферного повітря.
Водночас за даними порталу saveecobot, наразі "шкідливий" рівень забруднення повітря фіксують у всіх районах столиці.
Міська влада за таких умов радить мешканцям не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.
Передісторія:
- 19 березня концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ. За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).