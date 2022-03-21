Взрывы и обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве

В Киеве ежедневно вспыхивают пожары, вызванные попаданием российских снарядов, ракет или их обломков в жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. Фото ГСЧС

Столичные жители снова жалуются на качество воздуха в Киеве, концентрация загрязняющих веществ в некоторых районах в 12 раз превышает норму.

Источник: местные жители, пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, пресс-служба КГГА в комментарии "Украинской правде", данные сервиса IQAir и saveecobot

Детали: Местные жители отмечают, что в отдельных районах просто нечем дышать.

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Около 8 утра сервис IQAir показывал, что в Киеве очень плохое качество воздуха.

По состоянию на 9:45 Киев находится на 9-й строчке в рейтинге городов по загрязненности воздуха.

В настоящее время концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы в некоторых районах в 12 раз превышает норму.

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В ГСЧС Киева сообщили, что в столице до сих пор тушат пожары, вызванные российскими обстрелами.

Также зафиксированы пожары в Киевской области.

Все это, а также безветренная погода способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

В Киевской администрации пока не смогли сообщить, насколько превышен уровень загрязнения воздуха в городе – они ждут данные со станций мониторинга состояния атмосферного воздуха.

В то же время, по данным портала saveecobot, сейчас "вредный" уровень загрязнения воздуха фиксируют во всех районах столицы.

Городские власти при таких условиях советуют жителям не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

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