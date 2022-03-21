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Зеленський до німців: Жодного євро Росії, не спонсоруйте війну

Ірина БалачукПонеділок, 21 березня 2022, 11:22
Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський закликав Німеччину та інші країни Європи перестати спонсорувати Росію, яка веде криваву війну проти України.  

Джерело: відеозвернення Зеленського 21 березня

Пряма мова Зеленського: "Німці, ви маєте силу. Європа має силу, потужнішу за будь-які ракети, за будь-які танки. Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у Росії не буде грошей на цю війну.

Тож хай буде мир якнайшвидше. І ви це можете. Ви маєте захищатись.

Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину Росії. Жодного євро для окупантів! Закрийте всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів.  

Тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, я знаю, що мир можливий. Але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Кожен у Німеччині, кожен в Європі. Жодного шансу російській війні. Дійте! Дійте, щоб настав мир".

Деталі: Зеленський підкреслив, що ніхто не має права знищувати народи і шматувати Європу.

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Він також нагадав, що Україна багато разів попереджали європейських політиків, що "це небезпечно, коли у Москві вирішують, чи є у вас газ, скільки він коштує", і говорила, що потрібні санкції, щоб не почалася ця війна.  

Зеленський підкреслив, що Україна наразі воює за порятунок проти однієї з найчисельніших армій світу, проти "ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни пишуть вже зараз "На Берлін", бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна, вони хочуть піти всюди".

Що було раніше: 19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обурився, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не називає події в Україні війною. Представник ОПУ вважає, що Німеччина своїми обережними заявами заохочує Росію воювати.

 

Теми: ЗеленськийвійнаНімеччинаЄвропа
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