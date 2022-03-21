Зеленский к немцам: Ни одного евро России, не спонсируйте войну

Президент Владимир Зеленский призвал Германию и другие страны Европы перестать спонсировать Россию, ведущую кровавую войну против Украины.

Источник: видеообращение Зеленского 21 марта

Прямая речь Зеленского: "Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу, мощнее любых ракет, любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег на эту войну.

Пусть будет мир как можно быстрее. И это вы можете. Вы должны защищаться.

Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину России. Ни одного евро для оккупантов! Закройте все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов.

Давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, я знаю, что мир возможен. Но вы должны действовать, чтобы пришел мир. Каждый в Германии, каждый в Европе. Ни одного шанса для российской войны. Действуйте! Действуйте, чтобы наступил мир".

Детали: Зеленский подчеркнул, что никто не имеет права уничтожать народы и рвать на части Европу.

Он также напомнил, что Украина много раз предупреждала европейских политиков, что "это опасно, когда в Москве решают, есть ли у вас газ, и сколько он стоит", и говорила, что нужны санкции, чтобы не началась эта война.

Зеленский подчеркнул, что Украина воюет за спасение против одной из самых многочисленных армий мира, против "ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас "На Берлин", потому что они хотят пойти дальше, гораздо дальше, чем Украина, они хотят пойти повсюду".

Что было раньше: 19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не называет события в Украине войной. Представитель ОПУ считает, что Германия своими осторожными заявлениями поощряет Россию воевать.