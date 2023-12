У Зеленського вважають, що Німеччина обережними заявами заохочує Росію воювати

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обурений, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не називає події в Україні війною, і вважає, що вона заохочує Росію до вбивств заявами про те, що НАТО не захищатиме небо над Україною.

Джерела: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо.

Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв".

🇩🇪 minister #Lambrecht openly said: "NATO won’t intervene in the conflict & won’t create a no-fly zone in 🇺🇦". Each such statement by 🇪🇺 politicians encourages 🇷🇺 to massacre in 🇺🇦. If you don’t recognize the war & are afraid of Putin, at least don’t make provocative statements.