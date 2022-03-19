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У Зеленського вважають, що Німеччина обережними заявами заохочує Росію воювати

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 12:04
Михйало Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обурений, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не називає події в Україні війною, і вважає, що вона заохочує Росію до вбивств заявами про те, що НАТО не захищатиме небо над Україною.

Джерела: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. 

Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв".

Довідка: Крістіне Ламбрехт очолює Міністерство оборони в уряді Олафа Шольца. з 8 грудня 2021 року. До цього вона понад два роки очолювала Міністерство юстиції та захисту прав споживачів у четвертому уряді Анґели Меркель

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Теми: НімеччинавійнаРосіяОфіс президента
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