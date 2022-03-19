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У Зеленського вважають, що Німеччина обережними заявами заохочує Росію воювати

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 11:04
У Зеленського вважають, що Німеччина обережними заявами заохочує Росію воювати
Михйало Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обурений, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не називає події в Україні війною, і вважає, що вона заохочує Росію до вбивств заявами про те, що НАТО не захищатиме небо над Україною.

Джерела: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. 

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Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв".

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Довідка: Крістіне Ламбрехт очолює Міністерство оборони в уряді Олафа Шольца. з 8 грудня 2021 року. До цього вона понад два роки очолювала Міністерство юстиції та захисту прав споживачів у четвертому уряді Анґели Меркель

Теми: НімеччинавійнаРосіяОфіс президента
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