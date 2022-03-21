Харківщина: водії гуманітарної колони вирвалися з рук окупантів: йшли пішки

Водії гуманітарного конвою, затримані окупантами в Харківській області дорогою на Вовчанськ, повернулися.

Джерело: заступник голови Харківської ОДА (ОВА) Роман Семенуха

Пряма мова: "Сьогодні в мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ, наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі".

Деталі: Як розповіли "Українській правді" в обласній адміністрації, водії пішки дійшли до першого українського блокпосту.

Цьому передувало: У неділю 20 березня на Харківщині окупанти затримали гуманітарну колону, яка прямувала до міста Вовчанськ, з водіями зник зв'язок.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що іншу гуманітарну колону, що прямувала до населеного пункту Мала Рогань, зупинила українська влада через високу ймовірність обстрілу.